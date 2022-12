Christkind für Tierheimtiere aus dem Burgenland

Diese Aktion gibt es heuer zum 10. Mal und sie ermöglicht, sein persönliches „Wichteltier“ zu beschenken. Mehr als 3000 Tierschutztiere aus Österreich haben ihren Wunschzettel abgegeben und warten auf ihr Christkind! Sachspenden, die wirklich benötigt werden, kommen so in einem wunderschönen Rahmen zu 100 Prozent bei den Tieren an.