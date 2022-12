Drexler genehmigte Förderung für rechten Verband

Förderung nur für ein Projekt

„Bei der Förderung in Höhe von 4.000 Euro an den Alpenländischen Kulturverband geht es um ein Projekt zur Unterstützung von Deutschunterricht sowie Volkstanzkursen im Banater Bergland in Rumänien. Das Fördergeld darf nur für dieses Projekt und entlang der Beschreibung im Förderantrag verwendet werden. Das wird bei der Abrechnung genau geprüft und bei widriger Verwendung selbstverständlich zurückgefordert“, bestätigte das Büro Drexler auf Nachfrage.