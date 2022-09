98 Prozent: Drexler ist neuer steirischer ÖVP-Chef

Strikte Haltung bei Asyl

Drexler bot in seiner Parteitagsrede vieles, was politischen Beobachtern aus den vergangenen Monaten sehr bekannt vorkommt: Eine strikte Haltung beim Thema Asyl („Man darf die Solidarität der Steirer nicht überstrapazieren“), der Wunsch, nach der Krise das ständige Schnüren von Hilfspaketen zu beenden, die Forderung nach einer neuen politischen Gesprächskultur in Wien (mit der Steiermark als Vorbild), eine Verteidigung des Rufs der ÖVP angesichts ständiger Angriffe der Opposition, die in einem Untersuchungsausschuss im Parlament gipfelten. Bei den Delegierten punktete Drexler, indem er sagte: „Jeder von euch wird mit diesen Verdächtigungen angegriffen, beleidigt, verletzt.“