Drexler über Murgg: „Schande für die Steiermark“

Viele in Partei hoffen auf Rücktritt

Was für Murgg als gefestigten Kommunisten, wie er sich selbst bezeichnet, aber sicher mehr wiegt, ist die schwindende Solidarität der Genossen: „Es sind mittlerweile nicht wenige in der Partei, die sich einen Rücktritt Werner Murggs wünschen. Dazu zwingen kann und will ihn aber niemand“, heißt es hinter vorgehaltener Hand.