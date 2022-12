Dyson Zone: Neue Infos zum Luftreiniger-Kopfhörer

Die Akkulaufzeit gibt der Hersteller mit bis zu 50 Stunden an. Sie sinkt allerdings drastisch, wenn der rund 75 Gramm schwere Bügel mit inkludiertem Luftreiniger wie ein Visier an den Kopfhörer montiert und aktiviert wird. Je nach Filterleistung sinkt die kombinierte Reinigungs- und Audio-Laufzeit dann auf zwischen anderthalb bis vier Stunden. Dafür, so das Versprechen, sollen die elektrostatischen Filter 99 Prozent der Partikelverschmutzung bis zu einer Größe von 0,1 Mikron aufnehmen, während mit Kalium angereicherte Kohlenstofffilter die weit verbreiteten sauren Gase abfangen sollen, die am stärksten für die Luftverschmutzung in Städten verantwortlich gemacht werden.