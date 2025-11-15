Personalsorgen bei Bosnien, ein ÖFB-Fragezeichen

20-Jähriger als Matchwinner

Die Bosnier um Ex-Salzburger Amar Dedic, den aktuellen Bullen Kerim Alajbegovic sowie Arjan Malic von Sturm Graz stemmten sich gegen die Niederlage, ließen ihre wenigen Chancen vor der Pause aber liegen. Erst der Seitenwechsel brachte den frühen Ausgleich durch einen Kopfball des 39-jährigen Edin Dzeko (49.) und nach Rot für Rumäniens Denis Dragus (68.) ein Powerplay im Finish. Dort wurde der 20-jährige PSV-Eindhoven-Legionär Esmir Bajraktarevic (79.) mit einem gefühlvollen Schuss von der Strafraumgrenze ins lange Kreuzeck zum Matchwinner. In der Nachspielzeit machte Ex-Austria-Stürmer Haris Tabakovic den Sack zu (94.).