Mit Schutz des Haiminger „Forchet“ wird`s ernst

„Forchet“ im nächsten Jahr schon mit Schutzhülle?

Was ist nun der nächste Schritt? „Wir wollen eine eventuelle Unterschutzstellung natürlich nicht drüberstülpen, sondern diese mit allen Beteiligten erarbeiten“, heißt es aus dem Büro von Landesrat René Zumtobel. Bereits vor einem Jahr gab das Land eine naturkundefachliche Begutachtung mit Kartierung in Auftrag. Diese liege nun vor und werde demnächst ausgewertet. Was bedeutet, dass der Prozess im nächsten Jahr Fahrt aufnimmt. „Es soll ein Kerngebiet des ,Forchets’ zwischen Ötztal-Bahnhof und Haiming definiert werden“, weiß Ausschussobmann Praxmarer. Wie groß und welche Art von Schutzstatus, das müsse auf Grundlage des Gutachtens erst noch erarbeitet werden.