Ein „kleines Las Vegas“ im Bezirk Neusiedl am See

Größter Lichtverschmutzer im Norden

Das Streulicht rund ums Outletcenter ist laut Satellitendaten der größte Lichtverschmutzer im Nordburgenland. Dies habe, so Umweltsprecher Wolfgang Spitzmüller, erhebliche Auswirkungen bis hinein in den Nationalpark. „Rund 70 Prozent aller Säugetiere und Insekten sowie 80 Prozent aller Zugvögel sind nachtaktiv und auf Dunkelheit oder Mondlicht angewiesen. Die Artenvielfalt ist durch das künstliche Licht in diesem Gebiet massiv gefährdet.“