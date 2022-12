Mutter-Kind-Pass: Frauenärzte setzen Ultimatum

Breinl und zehn Kollegen wenden sich nun in einem offenen Brief an Landeshauptmann Christopher Drexler (ÖVP). „In anderen Bundesländern zahlen Stadt und Land Zusatzhonorare, um den Mutter-Kind-Pass kostenlos für Schwangere weiterleben zu lassen – von Ihnen ist da nichts geplant!“, wirft er der Landesregierung vor. „Somit bleibt für uns Kassenärzte als einzige Möglichkeit, in Zukunft die Mutter-Kind-Pass-Untersuchungen privat abzurechnen und den Vertrag zu kündigen.“