Mutter-Kind-Pass soll auch künftig gratis bleiben

„Weiterhin öffentlich finanziert“

Laut Thomas Fiedler, Kurienobmann der niedergelassenen Ärzte in OÖ, werden die Leistungen künftig „privatärztlich abzurechnen“ sein. Dem widerspricht Rauch: „Den Mutter-Kind-Pass in Österreich wird es auch in Zukunft geben, und auch die Untersuchungen werden weiterhin öffentlich finanziert.“