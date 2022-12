Drohnenflug: Russe in Norwegen freigesprochen

Der Sohn eines ehemaligen russischen Top-Beamten mit Verbindungen zu Präsident Wladimir Putin ist in einem Drohnen-Fall in Norwegen freigesprochen worden. Während sich der Verteidiger des Mitte Oktober festgenommenen Geschäftsmannes Andrej Jakunin zufrieden über das Urteil äußerte, kündigte die zuständige Staatsanwältin Berufung an.