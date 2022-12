Herr Stelzer, sind wir wirklich so verwöhnt?

Bisserl mehr G’spür

Es geht den allermeisten von uns gut, sozial schaut kaum jemand durch die Finger. Aber verwöhntes Leben? Davon sind die „Otto Normalverbraucher“ in Oberösterreich wohl weit entfernt.

Den wenigsten fällt der Reichtum in den Schoß, wir erarbeiten uns Haus, Auto und Urlaub hart - und zahlen auch genug ein, damit das Gesundheits- und Sozialsystem alle auffängt. In Krisenzeiten rücken wir auch zusammen. Dem Durchschnitts-Oberösterreicher - jeder Zweite verdient unter 2500 € brutto pro Monat - zu sagen, dass er verwöhnt ist, wenn man selbst 18.751 € bekommt - da muss man sich den Vorwurf der Abgehobenheit gefallen lassen. Ein bisserl mehr G’spür wäre angebracht.