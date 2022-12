ÖSV-Rookie rast sensationell in die Final-Heats

Faustdicke Überraschung

Für eine faustdicke Überraschung sorgte der Klostertaler Claudio Andreatta. Bei schlechter werdenden Sicht- und Pistenverhältnissen mit der hohen Nummer 55 auf Rang 25 - 1,07 Sekunden hinter Quali-Sieger Brady Leman (Kan) - und zog damit im zweiten Versuch erstmals in die Finalheats der besten 32 ein. „Wahnsinn, ich weiß gar nicht, was ich sagen soll“, war der 22-jährige Augment-Pilot baff. Und wie weit soll für den C-Kaderathleten in den Heats gehen? „Ganz ehrlich: Alles, was noch kommt, ist Draufgabe. Mit der Final-Quali habe ich bereits jetzt mein Saisonziel erreicht.“