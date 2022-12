Jetzt fliegen die Hackeln tief ...

Dieses Vorgehen zeigt, wie schlimm es um das politische Klima in Niederösterreich bestellt ist. Einige (wahl-)kämpfen nicht mehr mit offenem Visier. Den Angegriffenen wird es somit auch schwer gemacht, auf konkrete Angriffe zu reagieren. Und Angegriffene gibt es immer mehr: Nun sollen auch Unterlagen zu mutmaßlich illegalen Umgehungsstrukturen der SPÖ auf dem Weg zum Bundesrechnungshof sein. Absender: die Volkspartei, die sich bisher das Miteinander auf die Fahnen geheftet hat. Und irgendwas wird wohl auch über die Freiheitlichen in einer der Polit-Schubladen liegen. Die Hackeln fliegen also tief bis zur Landtagswahl am 29. Jänner.