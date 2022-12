Inserate werden nun zum Fall für den Staatsanwalt

Am Tag der zweiten Befragung von Johanna Mikl-Leitner im ÖVP-Korruptions-Untersuchungsausschuss in Wien überschlugen sich in St. Pölten die Ereignisse. Nicht nur, aber eben auch landesnahe Firmen, die in Parteimedien inseriert haben, wurden parallel zur diesbezüglichen Prüfung des Landesrechnungshofes anonym angezeigt. Mit der SPÖ kündigte auch die letzte Partei das Fairness-Abkommen der Volkspartei auf. Diese revanchiert sich wiederum mit der Übermittlung einer Sachverhaltsdarstellung über SPÖ-Umgehungskonstruktionen an den Bundesrechnungshof.