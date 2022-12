Versetzungen sollen Lehrermangel kompensieren

Laut Bildungsdirektion kommt es an einzelnen Standorten zu Ausfällen, wo nun erfahrenes Personal gebraucht werde. „Für eine dauerhafte Klassenführung ist es derzeit notwendig, dass ausgebildete Pädagog:innen - die bisher zu zweit oder dritt in einer Klasse unterrichtet habe - den Schulstandort wechseln.“ Es werde aber „selbstverständlich“ so rasch wie möglich Ersatz für Unterstützungstätigkeiten zur Verfügung gestellt, wurde in einer schriftlichen Stellungnahme betont. Derzeit fänden Gespräche mit den betroffenen Schulleitungen statt, um zu klären, wer versetzt werden könne und wie man am Standort damit umgehe.