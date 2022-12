Drei Töchter auf der Suche nach der Mutterliebe

Anklage und Vision

Das Autorenduo Selma Matter und Marie Lucienne Verse, das mit dem Thomas Bernhard-Stipendium ausgezeichnet wurde, lässt in seinem Stück „Alice verschwindet“ temporeich in knappen, fragmentierten Dialogen in das Innere der Töchter schauen. Eifersucht überlagert sich mit Sehnsucht nach verweigerter Mutterliebe; Anklage reibt sich an der Vision vom selbstbestimmten Leben.

Gleichzeitig wirft der Text Schlaglichter auf das Schicksal einer Frau, die ihre sexuelle Orientierung aufgrund gesellschaftlicher Konventionen und innerer Zwänge niemals frei leben konnte.