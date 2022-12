Falsche Strategie bei grenzwertigen Verhältnissen

Doch daran lag es wohl nur bedingt, eher an der Rennstrategie. Denn der normale und erfolgversprechende Plan funktionierte in Les Deux Alpes nicht, erklärt Hämmerle. „Im Endeffekt hätte man einfach bis zur vorletzten Kurve hinter jemandem im Windschatten bleiben müssen, beim Rest des Rennens war es ganz egal was man macht. Nur nicht vorne sein.“