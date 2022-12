Merkatz: Tod nicht das Ende | Er geht nicht unter!

Merkatz: Tod ist nicht das Ende. Das Alter, sagte Karl Merkatz, wohl einer der populärsten Schauspieler Österreichs, in einem Interview mit Conny Bischofberger vor einigen Jahren, mache ihm überhaupt keine Angst. Ganz im Gegenteil. Er glaube nicht, dass der Tod das Ende sei, „sondern der Übergang in einen Zustand, den wir nicht kennen.“ Das mag ihm zu Lebzeiten und in seinen letzten Stunden eine Erleichterung gewesen sein, das ist nun seiner Familie und seinen unzähligen Fans ein Trost, denn Merkatz entschlief 92-jährig am Sonntagmorgen friedlich. Dieser Tod - er weckt in Generationen von Österreichern Erinnerungen. Wer hätte nicht seine ganz eigenen Assoziationen vor allem zum legendären, von Merkatz so großartig und überzeugend verkörperten „Mundl“?