Polizei dankt und nimmt Christopher Spaulding fest

So hatte sich das Christopher Spaulding nicht vorgestellt. Der junge, arbeitslose Mann aus dem verschlafenen Rockdale County (Georgia) war gerade am Networken - mehr so aus Langeweile, denn aus Interesse -, als er auf Facebook ein Posting der hiesigen Polizei las, das ihn bestürzte. Der Sheriff veröffentlichte nämlich eine Liste der meistgesuchten Verbrecher in seinem Zuständigkeitsbereich. Nun muss man wissen, dass das Rockdale County mit seinen rund 80.000 Einwohnern zu den verschlafensten Flecken Amerikas zählt. Eine durch und durch friedliebende Gegend. Der letzte Mord geschah im Jahr 1901. Eine Eifersüchtelei unter zwei Brüdern wegen einer Frau. Seitdem gab es nur noch Fahrerflucht, Ladendiebstähle und eine Klage wegen des Bespuckens der amerikanischen Flagge.