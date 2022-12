Lauter Verrückte im Sog der freien Liebe

Ein eigenartiger Auftrag

Klapproth stellt seinem abgebrannten Neffen, der an der Theke lümmelt, Geld in Aussicht, wenn ihm dieser eine Irrenanstalt zeigt. Im zweiten Akt bringt ihn der Neffe in die Pension Schöller, in der sich bis zum Finale eine Show rund um Love & Peace und freie Liebe entfaltet.