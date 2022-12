Viel Staub im Wohn-Albtraum: Was jetzt passiert

Am Ende ihrer Nerven und den Tränen nahe war das Ehepaar Gerhard Kemedinger und Elisabeth Vogl. Wie berichtet, musste das Paar ohne Küche, Bad und tagelang ohne Heizung leben. Fließendes Wasser gab es in der „Horror-Wohnung“ in Michelhausen im Bezirk Tulln nur am WC.