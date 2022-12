Hündin „Lilli“ steckte in Tirol in Geländer fest

Irgendwie schaffte es in der Nacht auf Freitag Samojeden-Hündin „Lilli“, auf dem Balkon eines Hauses in Alpbach durch das Geländer zu schlüpfen. Freilich gelang das Kunststück nur fast. Denn Lilli steckte in der nur rund zehn Zentimeter schmalen Lücke fest. Ihr Besitzer wurde durch das Jaulen des Hunds wach und versuchte zunächst selbst, Lilli zu retten.