Soll Nager bekämpfen: New York sucht „Rattenzar“

Sie sind listig, gefräßig und fruchtbar. „Die Ratten von New York City sind für ihre Überlebenskünste legendär, aber sie haben nicht das Sagen in der Stadt – wir haben es“, steht in der Jobanzeige von Bürgermeister Eric Adams. Gesucht wird ein „etwas blutrünstiger“ New Yorker mit ausgezeichneten kommunikativen Fähigkeiten, der Ratten hasst und den eine „allgemeine Aura des Knallharten“ umweht.