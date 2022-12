Auf dem Piepmatzweg hinauf nach Vögelsberg

Stärkung in uriger Stube

Die Strecke führt zunächst im Wald kurvenreich und knackig empor und bringt uns dann kurz ins freie Gelände. Es geht in der Folge abermals in den Wald hinein, in dem Bereich wartet auf die (jungen) Wanderer sogar ein Flying Fox. Der Weg bzw. die Rodelbahn zieht zum Schluss erneut aus dem Wald heraus und leitet durch eine Wiese zur Straße. Darauf machen wir die letzten Schritte nach oben zum urtümlichen Gasthaus Vögelsberg am Rand der Skipiste. In einer der urigen Stuben kann man Speis und Trank genießen.