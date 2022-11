Ländle-Armada bläst in der Schweiz zum Großangriff

Während es für die Speed-Ladies um Nina Ortlieb und Co. im Weltcup am Freitag mit der Abfahrt in Lake Louise (Kan) losgeht, gibt es im Europacup bereits einen Tag früher die ersten Speed-Punkte zu holen. Beim ersten von zwei Super-Gs im Walliser Skiressort Zinal ist das Ländle gleich mit einem halben Dutzend Damen am Start.