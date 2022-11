Die Murtalbahn fuhr für Schüler und Pendler

Für Tamswegs Schulen kein Problem

Herbert Giegerl ist Direktor der HAK Tamswegs. An seiner Schule war alles wie immer. „Der Großteil unserer Schüler kommt mit Bus und Bahn. Auch gestern war das so. Es hat alles geklappt“, so Giegerl. „Unsere Internatsschüler sind am Sonntag angereist.“