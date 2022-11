Streik! Auch der Salzburger Obus steht heute still

Kein einziger Obus hat am Montag in der Früh die Remise in der Salzburger Alpenstraße verlassen. Grund ist der österreichweite Bahnstreik. Der Obus gilt ja durch seine Oberleitung ebenfalls als Eisenbahn. „Die Organisation von Freitag weg hat gut funktioniert und auch in der Früh ist alles gut verlaufen. Die Stimmung in der Belegschaft ist gut und jeder hat Hoffnungen“, berichtet Verkehrsbetriebsrat Frank Conrads. Aber nicht die gesamte Belegschaft steht im Streik, da es auch Vertragsbedienstete gibt, die nicht unter das Eisbahngesetz fallen. „Die Obusse konnten nicht fahren, weil die Leitstelle durch den Streik nicht besetzt war. Die Leitstelle ist für die Sicherheit im öffentlichen Verkehr verantwortlich und solange die nicht besetzt, steht alles still, fügt Conrads hinzu.