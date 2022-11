Salzburg stemmt sich gegen das Streik-Chaos

Eine Aufforderung zum Schwänzen ist es nicht. Aber: Wer wegen des Streiks heute, Montag, nicht in die Schule kommen kann, gilt automatisch als entschuldigt. Das haben die Salzburger Bildungsdirektion und Landesrätin Daniela Gutschi (ÖVP) festgelegt. „Es sollen alle schauen, dass sie es in die Schule schaffen. Auch wenn es etwas später sein sollte“, sagt Gutschi. Für Salzburgs Lehrer gilt die „Streik-Entschuldigung“ übrigens nicht. Gutschi bedauert, „dass wieder einmal die Schüler maßgeblich betroffen sind“. Gerade in der derzeitigen Schularbeitszeit sei dies doppelt bitter.