Kappaurer war die Schnellste des Ländle-Kleeblatts

Weniger gut lief es für Amanda Salzgeber. Die 20-jährige Bartholomäbergerin, die zuletzt mit einer Angina zu kämpfen hatte, blieb als 56. (+5,85) ohne Punkte. Ihr Schwester Angelina verpasste bei ihrem EC-Debüt als 63. ebenso das Finale der besten 60 wie auch die Sibratsgfäller Speedspezialistin Vanessa Nussbaumer, die im ersten Lauf auf Rang 61 kam. Emily Schöpf musste auf einen Start verzichten, die Tschaggunserin war in den letzten Tagen gesundheitlich angeschlagen und fokussiert sich nun ganz auf die EC-Super-Gs in Zinal (Sz) am Ende der Woche. Dort will auch Kappaurer erneut angreifen.