Stadt Wels übernimmt Beiträge für Kinderbetreuung

Hauptwohnsitz in Wels ist Pflicht

Voraussetzung für die finanzielle Unterstützung ist unter anderem, dass die Personen ihren Hauptwohnsitz in Wels haben. Außerdem gibt es noch - gekoppelt an Netto-Einkommensobergrenzen - einmal 100 Euro. Die Auszahlung erfolge auf die sogenannte Wels Card, die bei etwa 240 Betrieben gelte, so Bürgermeister Andreas Rabl (FPÖ).