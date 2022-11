Frau bei Küchenbrand in Jenbach leicht verletzt

Brandalarm am Donnerstagnachmittag in einer Wohnung in Jenbach! Eine Pfanne mit Speisen geriet in der Küche plötzlich in Flammen. Die Wohnungsbesitzerin, eine 62-jährige Frau, erlitt beim Löschversuch leichte Verbrennungen an der Hand. Ihrem Sohn (25) gelang es schließlich, den Brand mit einem Feuerlöscher erfolgreich zu bekämpfen.