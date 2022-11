Aufregung um ein abgesagtes Pädagogen-Treffen

„Wichtig, dass Schulen offen bleiben“

Das Statement der Bildungsdirektion: „Auch wenn die Generalversammlungen nicht wie in den letzten Jahren (Teilnahme aller Lehrerinnen und Lehrer an einem Vormittag) stattfinden können, gäbe es dennoch Möglichkeiten, sie abzuhalten. Diese Entscheidung bzw. die Organisation obliegt den einzelnen Vereinen.“ Und, ebenfalls staubtrocken, das Büro Haberlander: „Wichtig ist, nach all den Phasen des Distance Learnings und der phasenweisen Schulschließungen in der Corona Pandemie, dass die Schulen für unsere Kinder offen bleiben.“