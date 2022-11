EU-Kommission für große Schengen-Erweiterung

Ob Rumänien und Bulgarien dem Schengen-Raum beitreten können, wird sich am 8. Dezember zeigen. An diesem Tag wird in Brüssel abgestimmt. „Es ist höchste Zeit, sie willkommen zu heißen“, sagte EU-Innenkommissarin Ylva Johansson am Mittwoch. Damit wurde eine klare Empfehlung abgegeben.