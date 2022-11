Schengen: Kroatien rechnet mit Österreichs Hilfe

„Es gibt ein Problem, aber bezüglich Migration, nicht wegen Schengen“, sagte Bozinovic und fügte hinzu, dass deswegen ein Sondertreffen der EU-Innenminister am Freitag einberufen wurde. „Ich weiß, dass Österreich diese Botschaft an alle Teilnehmer des Innenministertreffens am kommenden Freitag in Brüssel gerichtet hat, dass wir uns um die Gesamtkrise mit illegaler Migration kümmern sollten“, betonte er.