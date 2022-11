„Wir dürfen die Nerven jetzt nicht wegschmeißen“

Abflug nach Boston

Die vergangenen beiden Tage trainierten die ÖSV-Girls noch in Suomo, ehe es am Dienstagnachmittag nach Helsinki ging. Von der finnischen Hauptstadt fliegen „Mäggy“ und Co. heute nach Boston (US), dann geht es per Auto weiter nach Killington, wo am Samstag ein Riesentorlauf und am Sonntag dann ein weiterer Slalom am Programm steht. Dort ist Kathi Liensberger, als Elfte und Achte in Levi zweimal beste Österreicherin, in beiden Disziplinen gesetzt ist, ebenso wie Egger - das gab der Verband noch vor dem Abflug bekannt. Im Riesentorlauf wird zudem auch Elisabeth Kappaurer an den Start gehen - die Bezauerin bereitete sich zuletzt in Copper Mountain (US) vor.