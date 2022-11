Unterschätzt: Unfallgefahr durch schlechtes Sehen

Schon etwas von Dämmerungsmyopie gehört?

Wer sich etwa abends am Steuer unwohl fühlt, leidet wahrscheinlich unter einer Dämmerungsmyopie, auch Dämmerungskurzsichtigkeit genannt. Dann braucht man eine andere Brille bzw. Dioptriestärke. Ursache dafür sind die in der Dunkelheit größeren Pupillen, welche zur Änderung der Lichtbrechung in den Augen führen können. Fühlt man sich stark von LED-Lichtern entgegenkommender Fahrzeuge geblendet, reduzieren beschichtete Gläser den hohen, unangenehmen Blauanteil des durchfallenden Lichts.