Zwangsprostitution: 32 Monate Haft für Priester

Die Straftaten beging der Priester bereits in den Jahren 2019 und 2020. Er sei in einschlägigen homosexuellen Dating-Foren unterwegs gewesen und habe sich dort als junger Mann ausgegeben, berichtete die Kathpress. In mindestens 14 Fällen hat der Priester die Jugendlichen als Prostituierte arbeiten lassen, ihnen Freier vermittelt und sein Schlafzimmer in einer Wohnung in Fürth vermietet. Die sexuellen Handlungen hat er dann fotografiert und gefilmt - ohne dass seine jungen Opfer davon gewusst haben.