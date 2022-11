Vergewaltigung - Justiz ermittelt gegen Priester

Frankreichs Justiz hat ein Ermittlungsverfahren gegen einen Priester wegen Vergewaltigung eines Minderjährigen eingeleitet. Wie die Staatsanwaltschaft Paris am Donnerstag mitteilte, kam der westfranzösische Geistliche in den Fünfzigern in Untersuchungshaft. Er soll dem angegriffenen Jugendlichen Anfang November zudem ohne dessen Wissen Drogen verabreicht haben.