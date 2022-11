Für Rieder wird sich der Strompreis verfünffachen

Nur noch wenige Tage bleiben den Energieversorgern, um ihre Strompreiserhöhungen für 2023 fristgerecht den Kunden mitzuteilen. Auch die Energie Ried wartet damit noch ab. Am letzten Abdruck soll dies am Montag, 21. November, im Rahmen eines Pressetermins anlässlich der Vorstellung des neuen Geschäftsführers, Friedrich Pöttinger, passieren. Bis dahin dürften bei den Bossen des zu 100 Prozent im Besitz der Stadt befindlichen Unternehmens noch die Köpfe rauchen. „Die Vorgabe ist: so günstig wie nur möglich“, erklärt Bürgermeister Bernhard Zwielehner (VP). Pöttinger, seit Monatsbeginn im Amt, hält sich ebenso bedeckt: „Wir müssen beschaffungsorientiert kalkulieren.“