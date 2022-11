Amazon-Chef: Stellenabbau geht auch 2023 weiter

Die Personalplanung erstrecke sich auch über das kommende Jahr. Daher werde es zu weiteren Stellenstreichungen kommen, erklärte Jassy in einem am Donnerstag auf der Website veröffentlichten Memo an die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Es sei „ohne Zweifel die schwierigste Entscheidung“ in seiner bisher rund anderthalbjährigen Amtszeit als Vorstandschef von Amazon gewesen, schrieb Jassy weiter.