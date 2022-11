Twitter holt viele gefeuerte Angestellte zurück

Beschäftigte reichten Sammelklage ein

„Allen Entlassenen wurde eine Abfindung von drei Monaten angeboten, was 50 Prozent mehr ist, als gesetzlich vorgeschrieben“, twitterte Firmen-Chef Musk. Unternehmensweit sind etwa 3700 Mitarbeiter betroffen. Beschäftigte in den USA reichten bereits am Donnerstag eine Sammelklage gegen Twitter ein. Sie werfen dem Unternehmen vor, die bei Massenentlassungen vorgeschriebene 60-Tages-Frist nicht eingehalten zu haben. Das verstoße gegen kalifornisches Recht und Bundesrecht.