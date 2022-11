Neuer Amazon-Roboter lässt Arbeiter um Jobs bangen

Er übernehme sich wiederholende Aufgaben, sodass Mitarbeiter ihre Zeit und Energie auf andere Dinge konzentrieren könnten, so Amazon anlässlich der Vorstellung des Roboters in einer Mitteilung. Doch viele Mitarbeiter haben Zweifel an dieser Aussage und fürchten stattdessen, die Maschine könnte ihnen den Job wegnehmen.