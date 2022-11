Rekordchamp: Trotz Herz-OP mit 62 zurück im Auto

„Ich hatte zuvor ein bisschen Bammel“, sagt Raimund Baumschlager trotz seiner 14 Staatsmeistertitel und fast 300 gefahrenen Rallyes - die Rallye Idrija in Slowenien letztes Wochenende war aber doch speziell. Denn erstmals seit einem Jahr saß der Rosenauer wieder bei einem Rennen am Steuer. Obwohl er am 25. November 63 wird und vergangenes Frühjahr am Herz operiert werden musste. „Gesundheitlich ist es mir super gegangen, vor einem Jahr war ich noch kurzatmig gewesen. Aber mit den Stents fühle ich mich wieder zehn Jahre jünger“, so „Mundl“ ganz nach dem Motto: „Ein echter Rosenauer geht nicht unter!“