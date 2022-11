Warum jetzt immer mehr Promis Twitter verlassen

„Sündenpfuhl des Hasses“

US-Schauspielerin Whoopi Goldberg ließ über das Fernsehen wissen, dass sie mit Twitter „fertig“ sei. „Ich werde aussteigen, und wenn es sich beruhigt hat und ich mich wohler fühle, komme ich vielleicht zurück“, so Goldberg. Model Gigi Hadid ließ ihre Follower indes via Instagram wissen, dass sie ihren Twitter-Account deaktiviert habe. Der Kurznachrichtendienst sei unter der neuen Führung „zu einem Sündenpfuhl des Hasses und der Bigotterie“ geworden. „Das ist kein Ort, an dem ich sein möchte“, so Hadid.