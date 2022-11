Online-Shopping: Die Vorlieben der Österreicher

In der Generation 50 plus nützt nur die Hälfte die Möglichkeit, Waren und Dienstleistungen online zu bestellen. Von den 18- bis 29-jährigen nützen bereits 71 Prozent Online-Shopping. Wobei Online-Shopping nicht nur eine Frage des Alters, sondern auch des Geschlechts ist: So nützen zwei Drittel der Männer dieses Angebot, aber nur 57 Prozent der Frauen. Das Kaufverhalten hängt aber auch vom Betriebssystem ab: iOS-Nutzer (Apple) kaufen mit 26 Prozent öfter wöchentlich online ein, als Android-Nutzer (16 Prozent).