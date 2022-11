„Wohlfühl-Aktivisten sollen nach China fliegen“

Die Attacke von Klima-Aktivisten auf das Klimt-Bild in Wien macht fassungslos. Junge Menschen überschreiten massive Grenzen. Das kann so nicht mehr lange gut gehen. Die FPÖ spricht von Terrorismus und hartem Durchgreifen. Um die Zukunft unseres Planeten müssen sich aber alle Gedanken machen. Die stellvertretende Bundesparteiobfrau Marlene Svazek (30) kann so jemand sein. Eine Betrachtung.