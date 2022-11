Fünf Sieger stehen fest: Wer wird Auto des Jahres?

Die Klassensieger

Zuvor hatten die 27 unabhängigen Motorjournalisten der Jury alle Neuerscheinungen des Jahres 2022 online bewertet. Der Opel Astra setze sich dabei in der Klasse „Kompakt“ (Einstiegspreis bis 30.000 Euro) durch, das Segment „Premium“ (bis 60.000 Euro) konnte der Genesis GV60 für sich entscheiden. In der „Luxury“-Wertung (über 60.000 Euro) siegte der Range Rover von Land Rover, der Ferrari 296 GTB kam in der Kategorie „Performance“ auf den ersten Platz. In der Klasse „New Energy“, die alle Fahrzeuge mit alternativen Antrieben zusammenfasst, wählte die Jury den ID.Buzz von Volkswagen an die Spitze. Überraschend gibt es keine Klassensieger von deutschen Premium-Marken. Weder BMW noch Mercedes oder Porsche konnten eine der Kategorien für sich entscheiden.