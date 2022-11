Mountain Goats: Sphärische Indie-Klänge mit Stil

Seine Suchtprobleme verarbeite Darnielle etwa auf dem intensiven „We Shall All Be Healed“ (2004). Das nur ein Jahr später nachgeworfene „The Sunset Tree“ zeigte Darnielle und seine Mitstreiter schon wieder versöhnlicher mit der Welt. Die emotionalen Aufs und Abs durchziehen auch den smoothen Indie-Sound der mittlerweile in North Carolina beheimateten Band und Darnielle nützte zuletzt die Ruhe der Pandemie für einen ganzen Orkan an Kreativströmen. Das schnell zusammengestellte Erster-Lockdown-Werk „Songs Of Pierre Chuvin“ sollte Bandmitglieder und Crew finanziell durch die abgesagten Corona-Shows tragen, das im Herbst 2020 veröffentlichte „Getting Into Knives“ wurde kurz vor Corona im Studio eingespielt. Nur eine Woche später spielte man das 2021 veröffentlichte „Dark In Here“ ein, mit dem brandneuen, erst im August veröffentlichten „Bleed Out“ lebte Darnielle klanglich seine Liebe für trashige Actionfilme zwischen den 60er- und 80er-Jahren aus.