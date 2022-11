Unternehmer mit einem Herz für Menschen und Umwelt

„Krone“: Herr Übelhör, wie sind Sie dazugekommen, sich politisch zu engagieren?

Stefan Übelhör: Vor der letzten Wahl wurde meine Frau gefragt, ob sie eventuell für die Liste „Höchste Zeit und die Grünen“ kandidieren möchte, was sie angesichts eines einjährigen Kindes und ihrem Engagement in zwei Vereinen dankend abgelehnt hat. Ich hatte kurz zuvor ein sehr zeitaufwendiges Engagement in einem anderen Verein nach 17 Jahren beendet und verspürte den Drang, mich in meiner Gemeinde einzubringen, Verantwortung zu übernehmen und mitzugestalten. Deshalb habe ich mich um einen Platz auf der Liste beworben.